الأرصاد تعلن عن حالة الطقس المتوقعة خلال موسم الحج غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعلن المركز الوطني للأرصاد، يوم غد الثلاثاء، حالة الطقس المتوقعة وأهم الظواهر الجوية المحتملة لموسم حج هذا العام 1442هـ.

طقس الغد:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره لطقس الثلاثاء، أن تكون هناك أجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات جازان، نجران، وعسير، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

نشاط للرياح:

ووفق التقرير، تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، بينما يكون الطقس حارًّا ومستقرًّا على باقي مناطق المملكة.

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