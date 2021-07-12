وكالة المسجد النبوي تقدم الإفطار للصائمين خلال عشر ذي الحجة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - واس

قدمت وكالة شؤون المسجد النبوي وجبات الإفطار للصائمين والإطعام لقاصدي المسجد النبوي خلال عشر ذي الحجة , بمشاركة عدد من المؤسسات ذات النشاط التطوعي بالمدينة المنورة.

13000 وجبة يوميًّا:

وتشتمل الوجبات المحفوظة في عبوات خاصة -البالغ عددها 13000 وجبة يوميًّا، والموزعة وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية-على اللبن والماء والتمر “والفتوت والدقة المدينية” والمنديل المعطر ، إضافة إلى50000 عبوة ماء زمزم المبارك، الذي توفره وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ،إذْ تجري تعبئتها في مصنع المستودع الخيري بالمدينة المنورة خدمةً لقاصدي مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – .



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