توقعات بأجواء شديدة الحرارة غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

أجواء شديدة الحرارة:

وتوقع مركز الأرصاد أن يكون هناك أجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات جازان ونجران وعسير، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

نشاط للرياح:

كما توقع نشاطًا للرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، بينما يكون الطقس حارًّا ومستقرًّا على باقي مناطق المملكة.



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