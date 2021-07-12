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أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) أن مستويات الجوع وسوء التغذية في العالم تفاقمت بشدة خلال العام الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت المنظمة في تقرير وضعته وكالات تابعة لها، أن عدد من يعانون بسبب سوء التغذية ارتفع إلى 768 مليونًا تقريبًا العام الماضي، وهو ما يمثل 10 في المائة من سكان العالم، وفقًا لـ"رويترز".
ولفتت إلى أن الوباء يكشف نقاط الضعف في أنظمتنا الغذائية التي تهدد الأرواح وسبل العيش.
وشهد العام الماضي ارتفاعا في عدد من يعانون الجوع بنحو 118 مليونًا مقارنة بعام 2019، وذلك بعد أن بقي العدد ثابتًا تقريبًا لخمس سنوات.فيروس كورونا الجديد
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 09:59 PM
لفتت إلى أن الوباء كشف ضعف الأنظمة الغذائيةالأمم المتحدة: "كورونا" رفع عدد الجياع في العالم إلى 768 مليونًا
أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) أن مستويات الجوع وسوء التغذية في العالم تفاقمت بشدة خلال العام الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت المنظمة في تقرير وضعته وكالات تابعة لها، أن عدد من يعانون بسبب سوء التغذية ارتفع إلى 768 مليونًا تقريبًا العام الماضي، وهو ما يمثل 10 في المائة من سكان العالم، وفقًا لـ"رويترز".
ولفتت إلى أن الوباء يكشف نقاط الضعف في أنظمتنا الغذائية التي تهدد الأرواح وسبل العيش.
وشهد العام الماضي ارتفاعا في عدد من يعانون الجوع بنحو 118 مليونًا مقارنة بعام 2019، وذلك بعد أن بقي العدد ثابتًا تقريبًا لخمس سنوات.
، الأمم المتحدة: "كورونا" رفع عدد الجياع في العالم إلى 768 مليونًا ،
المصدر : الخليج 365
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