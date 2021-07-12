محمد بن مسعود - الدمام - 12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 09:24 PM العواد يتلقى التهاني للتمديد له نائباً لرئيس أصحاب معارض السيارات العواد يتلقى التهاني للتمديد له نائباً لرئيس أصحاب معارض السيارات يتلقى رجل الأعمال الشيخ حويمد العواد التهاني والتبريكات بمناسبة التمديد له نائباً لرئيس طائفة أصحاب معارض السيارات بجدة لفترة أربع سنوات قادمة. الكلمات المفتاحية ، العواد يتلقى التهاني للتمديد له نائباً لرئيس أصحاب معارض السيارات ،

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