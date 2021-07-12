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حذر رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين من خسارة الثروات الحيوانية بسبب مرض كوفيد "كورونا "١٩.
وقال" ابن حثلين " في تغريدة عبر تويتر إن التهاون في الإجراءات الاحترازية لكوفيد ١٩ قد يكلفنا خسائر ثرواتنا وانتشار الفايروس بين المنقيات بحسب دراسات من جامعة جويلف الكندية.
وأضاف قائلاً :أحيط إخواننا ملاك الإبل بتحصين أنفسهم والعاملين على منقياتهم ومخالطيها بأخذ اللقاح وعدم السماح لزائريها من غير المحصنين بالاقتراب منها.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 09:15 PM
طالبهم بعدم السماح لزائريها من غير المحصنين بالاقتراب منها"ابن حثلين" يحث ملاك الإبل للحفاظ على منقياتهم من "كورونا"
حذر رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين من خسارة الثروات الحيوانية بسبب مرض كوفيد "كورونا "١٩.
وقال" ابن حثلين " في تغريدة عبر تويتر إن التهاون في الإجراءات الاحترازية لكوفيد ١٩ قد يكلفنا خسائر ثرواتنا وانتشار الفايروس بين المنقيات بحسب دراسات من جامعة جويلف الكندية.
وأضاف قائلاً :أحيط إخواننا ملاك الإبل بتحصين أنفسهم والعاملين على منقياتهم ومخالطيها بأخذ اللقاح وعدم السماح لزائريها من غير المحصنين بالاقتراب منها.
، "ابن حثلين" يحث ملاك الإبل للحفاظ على منقياتهم من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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