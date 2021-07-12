، "ابن حثلين" يحث ملاك الإبل للحفاظ على منقياتهم من "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبهم بعدم السماح لزائريها من غير المحصنين بالاقتراب منها

حذر رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين من خسارة الثروات الحيوانية بسبب مرض كوفيد "كورونا "١٩.

وقال" ابن حثلين " في تغريدة عبر تويتر إن التهاون في الإجراءات الاحترازية لكوفيد ١٩ قد يكلفنا خسائر ثرواتنا وانتشار الفايروس بين المنقيات بحسب دراسات من جامعة جويلف الكندية.

وأضاف قائلاً :أحيط إخواننا ملاك الإبل بتحصين أنفسهم والعاملين على منقياتهم ومخالطيها بأخذ اللقاح وعدم السماح لزائريها من غير المحصنين بالاقتراب منها.