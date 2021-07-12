شكرا لقرائتكم خبر عن «حلفاء الطبيعة».. حكاية ألف صقار يتنافسون بمهرجان الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق نادي الصقور السعودي اليوم، عرضه الأول لفيلم وثائقي بعنوان "حلفاء الطبيعة"، الذي يسلط الضوء على كواليس مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وذلك في سينما فوكس بواجهة الرياض.

ويُظهر الفيلم شغف وتفاني أكثر من 1000 صقار من دول مختلفة، يقومون بتربية ورعاية الصقور، عملوا على تدريبها للتنافس في مسابقتي الملواح والمزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز، إذ عرض للمرة الأولى اليوم في صالات السينما في الرياض ودبي، وسيعرض بدءاً من يوم غد الثلاثاء على منصات ناشيونال جيوغرافيك الرقمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام بن عبدالمحسن الحزيمي أن الصقور تعد إرثاً عريقاً لابن الجزيرة العربية، ويجسد فيلم "حلفاء الطبيعة" هذه المحبة المتأصلة للصقور، واجتماع نحو ألف صقار في نوفمبر 2020م للتنافس في المهرجان الأكبر في العالم.