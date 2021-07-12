شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون مستفيد مستهدف من خطب عرفة والحرمين هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الموقع الجديد لمشروع (خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين) خلال حج هذا العام 1442هـ، والذي يستهدف الوصول إلى (٥٠) مليون شخص من خلال منصة منارة الحرمين والمنصات الإلكترونية التابعة للرئاسة، وأثير الإذاعات.

حيث أكد الشيخ السديس أنُه منذ توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشريف الرئاسة بترجمة خطبة عرفة عام 1439هـ وحتى 1441هـ بلغ عدد المستفيدين أكثر من (٣٥) مليون مستفيد حول العالم من أعمال المشروع، وأن الرئاسة تفيد هذا العام (٥٠) مليون مستفيد، لما لخطبة يوم عرفة من قيمة دينية لدى المسلمين.

وذكر الرئيس العام أن المشروع يأتي تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ونشر رسالة الدين الإسلامي الحنيف إلى العالم أجمع.