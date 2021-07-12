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رفع 372 سيارة تالفة من شوارع الجوف خلال أسبوعين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

رفع 372 سيارة تالفة من شوارع الجوف خلال أسبوعين

ضمن حملات إزالة التشوّه البصري

متابعات الخليج 365 - واس

واصلت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمالها للقضاء على مظاهر التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري في المنطقة، من خلال رفع 372 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والساحات خلال أسبوعين.

تحسين المشهد البصري: 

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن حملات إزالة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري مستمرة،وتشمل إزالة الملصقات واللوحات المخالفة، وأعمال النظافة ورفع الأنقاض والمخلفات وكذلك المركبات التالفة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها .


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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