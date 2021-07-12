مبادرة مواطن لتدوير بقايا الخبز تلقى تفاعلًا من بلدي الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلاقًا من تفعيل دور متابعات الخليج 365 في تطوير الخدمات البلدية، استقبل المجلس البلدي لمدينة الرياض مقترح متابعات الخليج 365 عبدالمجيد المهنا حول إعادة تدوير مادة الخبز بطريقة حضارية ومبتكرة، وتتلخص الفكرة في وضع حاويات صغيرة للخبز بلون مميز، وفي أماكن مناسبة، بما لا يخل بالمشهد الحضري، بحيث يتم وضع بقايا الخبز فيها، وإيجاد تطبيق خاص بمواقع تلك الحاويات، ليتابعها المهتمون ويقومون بإفراغ محتوياتها بصورة يومية.

فكرة التطبيق:

وأوضح متابعات الخليج 365 المهنا أنه عمل على تطبيق الفكرة لمدة عام ونصف، من خلال تنفيذ عملية تدوير وتفريغ حاويات الخبز بشكل يومي عبر تطبيق إلكتروني خاص بذلك، ومتاح لأصحاب الماشية والأغنام لمعرفة مواقع الحاويات والاستفادة من المخبوزات وصونها من الرمي في القمامة. فيما أشار المهنا إلى أن فكرته توقفت نتيجة لمنع الأمانة له من استكمال تنفيذ المبادرة لعدم وجود ترخيص نظامي.

توصية من المجلس:

وإثر اطلاع المجلس على المبادرة واستحسان الفكرة ودراسة إمكانية تطبيقها، فقد أوصى المجلس بأن تقوم الأمانة بإتاحة المجال للاستثمار في حاويات الخبز لمدة معينة، وذلك إلى حين استكمال مشروع إعادة التدوير الموسع، إضافة إلى تهيئة البدائل للمواطنين بوضع بقايا الخبز في المكان المناسب بدلًا من رميها في حاوية النفايات العامة، أو إلقائها على قارعة الطريق بمنظر يشوه المنظر الحضاري للمدينة.

شارك الخبر