التجارة تستهدف 139 سوقًا ومنشأة بالجولات الرقابية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذت وزارة التجارة جولات رقابية تستهدف 139 سوقًا ومنشأة تجارية، في 48 مدينة ومحافظة، ذات الاشتباه العالي بالممارسات التجارية المخالفة بعد مسح ميداني استباقي.

الأنشطة المستهدفة:

وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، في تصريحات إلى قناة العربية، اليوم الاثنين، أن أبرز الأنشطة التي تم استهدافها بالجولات الرقابية كانت في قطاعات الأثاث والمفروشات والكماليات والعطور والملابس والأحذية والورش وقطع الغيار.

جولات تفتيشية:

وأكدت وزارة التجارة في وقت سابق مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

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