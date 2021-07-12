الملكية الفكرية: نسخ التغريدات دون إذن صاحبها سرقة تستوجب المساءلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة الملكية الفكرية أن نسخ التغريدات دون إذن خطي مُسبق من صاحبها يعد سرقة موجبة للمساءلة القانونية.

حملة لا تسرقها:

وقال فيصل الماضي مشرف تفتيش احترام الملكية الفكرية، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، اليوم الاثنين: إن حملة “لا تسرقها” تهدف إلى منع التعدي على حقوق الملكية الفكرية وهي أحد مهام الهيئة، موضحًا أن الهيئة تستقبل الشكاوى والبلاغات وتنفيذ الجولات التفتيشية.

رصد وحجب مواقع:

ولفت إلى أن هناك تفتيشًا ميدانيًّا وآخر إلكترونيًّا وحتى اليوم تم رصد أكثر من 900 موقع إلكتروني وحجب أكثر من 450 موقعًا، ورصد العديد من التعديات على حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بأعمال كبيرة ومن أهمها استقبال الشكاوى من أصحاب الحقوق، حيث يتم فحص الأدلة وسماع الأقوال وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة.



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