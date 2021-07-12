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شكرا لقرائتكم تدشين الموقع الجديد لمشروع الملك سلمان لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تدشين الموقع الجديد لمشروع الملك سلمان لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين
يستهدف الوصول إلى 50 مليون شخص من خلال المنصة
متابعات الخليج 365 - واس
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, الموقع الجديد لمشروع “خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين” خلال حج هذا العام الذي يستهدف الوصول إلى (50) مليون شخص من خلال منصة منارة الحرمين والمنصات الإلكترونية التابعة للرئاسة، وأثير الإذاعات.
ترجمة خطبة عرفة:
وأكد معاليه أن عدد المستفيدين من ترجمة خطبة عرفة منذ عام 1439هـ حتى 1441هـ بلغ أكثر من (35) مليون مستفيد حول العالم، مبيناً أن المشروع يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة ونشر رسالة الدين الإسلامي الحنيف إلى العالم أجمع.
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