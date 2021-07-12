تدشين الموقع الجديد لمشروع الملك سلمان لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - واس

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, الموقع الجديد لمشروع “خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين” خلال حج هذا العام الذي يستهدف الوصول إلى (50) مليون شخص من خلال منصة منارة الحرمين والمنصات الإلكترونية التابعة للرئاسة، وأثير الإذاعات.

ترجمة خطبة عرفة:

وأكد معاليه أن عدد المستفيدين من ترجمة خطبة عرفة منذ عام 1439هـ حتى 1441هـ بلغ أكثر من (35) مليون مستفيد حول العالم، مبيناً أن المشروع يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة ونشر رسالة الدين الإسلامي الحنيف إلى العالم أجمع.

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