الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

إعطاء أكثر من 300 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال يوم واحد لأول مرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت قناة الإخبارية أنه تم إعطاء أكثر من 300 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال يوم واحد، لأول مرة منذ بداية تلقي اللقاح في المملكة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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