وزارة الإعلام تنعى الدكتور ناصر البراق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعت وزارة الإعلام، الأكاديمي والإعلامي الدكتور ناصر نافع البراق، الملحق الثقافي السابق في سفارتي المملكة في المغرب والسودان والمستشار الإعلامي السابق في وزارة الإعلام، الذي توفي بعد معاناة طويلة مع المرض.

وفاة ناصر البراق:

يذكر أن ناصر البراق هو عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وشغل في السابق العديد من المناصب، من بينها الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية في كل من المغرب والسودان.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وجه بعلاج الدكتور ناصر البراق في بريطانيا قبل أسبوعين، بعد أن تعرض لوعكة صحية أدخل على إثرها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وخدم البراق وطنه في العديد من المناصب التي تقلدها، إذ شهدت الثقافة السعودية إبان عمله في المغرب والسودان حضورًا لافتًا ومميزًا، كما عمل صحفيًّا سياسيًّا وثقافيًّا في صحيفة الحياة اللندنية، وعضوًا في عدد من اللجان الإعلامية والثقافية.

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