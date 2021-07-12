توجيه بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى بمصليات الأعياد والجوامع والمساجد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، توجيهًا بالتوسّع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى لعام 1442هـ، في مصليات الأعياد والجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتًا بعموم مناطق المملكة.

موعد صلاة عيد الأضحى:

ويكون وقت إقامة صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.



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