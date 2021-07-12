شكرا لقرائتكم خبر استعدادا لموسم الحج.. فتح باب الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بفتح باب الملك عبدالعزيز، إضافة إلى باب العمرة وباب الفتح استعدادا لموسم الحج.

وأكد عقب افتتاحه الباب، أن المشاريع المقامة بالمسجد الحرام تلقى اهتماما بالغا من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مبينا أن التوجيهات السديدة تؤكد دوما على بذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.

وثمن الرئيس جهود العاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال، واهتمامهم بالجودة والإتقان في مراحل العمل، حاثا إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة البيت العتيق.

إلى ذلك دشن الدكتور عبدالرحمن السديس مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف، والبالغ عددها (245) قطعة، موزعة على ثلاثة مواقع بالمسجد الحرام هي ( الدور الأرضي في مبنى الطواف 114 قطعة، وثماني قطع للدور الأول، و128 قطعة للدور الأول ميزانين).

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة المهندس سلطان القرشي أن الثريات تتميز بنظام إنارة مرشدة للطاقة LED، بهدف رفع كفاءة الإضاءة وتوفير الطاقة، كما يتميز نظام التعليق المخصص لها بديناميكية ومرونة عاليتين من نوع «دوبلكس» المقاومة للتيارات الهوائية والتغيرات المناخية لتتحمل الرياح بسرعة تصل حتى (152) كلم/ساعة بما في ذلك الزلازل والهزات الأرضية.