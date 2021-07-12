شكرا لقرائتكم خبر تطهير 16 ألف حاوية نفايات بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمال الرصد والاستكشاف والمكافحة للبعوض وآفات الصحة العامة، بواسطة توزيع عدد من المصائد المختلفة في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة.

وجرى رصد واستكشاف ورش مواقع عدة متفرقة بمكة المكرمة، شملت أكثر من 16 ألف حاوية نفايات و28 موقعا لتجمع المياه، وأكثر من 1600 مبنى تحت الإنشاء، وتوزيع 1500 مصيدة، و40 كجم من الطعوم الجاذبة لآفات الصحة العامة، وبلغت كمية المبيدات المستخدمة أكثر من 5000 لتر.

وفي نطاق المشاعر المقدسة تم تعقيم 3600 مجمع لدورات المياه، و130 مخزنا أرضيا، ورش 670 مخيما، و18 مقرا للدوائر الحكومية، كما جرى توزيع أكثر من 800 مصيدة، و30 كجم من الطعوم الجاذبة، وبلغت كمية المبيدات المستخدمة أكثر من 1200 لتر.