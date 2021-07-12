الشورى يناقش مشروع نظام مكافحة التسول وتقارير أداء الأجهزة الحكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يناقش مجلس الشورى اليوم - عبر الاتصال المرئي - عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام مكافحة التسول؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.

وينظر مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته في تقرير للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام حماية البيانات الشخصية المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظام المجلس.

في حين يصوت المجلس على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع لرأي اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقريري الأداء السنوي للمؤسسة العامة والمركز أثناء مناقشتهما في جلسة سابقة.

ويستمع المجلس اليوم إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1441/1442هـ، قبل أن يصوت على قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات حيال التقرير السنوي للهيئة، كما يطلع في الجلسة نفسها على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، قبل أن يصوت بعد ذلك على قراره بشأن ما ضمنته اللجنة تقريرها من توصيات.

ويطرح المجلس للمناقشة ضمن الموضوعات المدرجة تقريرا للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1441/1442هـ، حيث يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على التقرير بعد أن أتمت دراسته، كما يناقش تقريرا للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة تقرير الأداء السنوي للمركز.

كما يناقش المجلس ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير الأداء السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1441/1442هـ.