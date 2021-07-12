1244 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1523 حالة

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وأوضحت الوزارة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة حاليا لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم، مع استمرار تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة، لافتة إلى أنه بالإمكان حجز المواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.
وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 502439 حالة، وعدد حالات التعافي483937 حالة، فيما سجلت 16حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 7992 حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفيروس.
الحالات الجديدة بحسب المناطق
- الرياض 344
- الشرقية 254
- مكة المكرمة 200
- عسير 125
- المدينة المنورة 71
- جازان 64
- نجران 64
- القصيم 47
- حائل 37
- الباحة 12
- تبوك 11
- الحدود الشمالية 10
- الجوف 5
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