1244 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1523 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 1523حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10510حالات، منها 1434حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة حاليا لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم، مع استمرار تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة، لافتة إلى أنه بالإمكان حجز المواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

‏وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 502439 حالة، وعدد حالات التعافي483937 حالة، فيما سجلت 16حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 7992 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفيروس.

الحالات الجديدة بحسب المناطق

