شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مسابقة تصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الثقافة أمس مسابقة لتصميم شعار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي «دار القلم»، وهي موجهة لكل المصممين والخطاطين والفنانين، وبجائزة تصل إلى 100 ألف ريال للشعار الفائز.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يبدأ من الاثنين وحتى 11 أغسطس المقبل، عبر الرابط الالكتروني: https://engage.moc.gov.sa/mbs_design_competition.

وتهدف المسابقة إلى تصميم أفضل شعار لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي «دار القلم»، إضافة إلى خلق بيئة تعليمية وتطويرية للخطاطين والفنانين، وتكوين مجتمع إبداعي، وذلك من خلال ثلاث مراحل تبدأ بالتسجيل المفتوح من خلال المنصة الالكترونية المخصصة، ثم مرحلة الفرز والترشيح والتي تتضمن تقييم المقترحات المبدئية وتنفيذ عدد من ورش العمل وجلسات الحوار مع عدد من الخبراء في هذا المجال، والتي سينتج عنها تقديم المتأهلين للعرض النهائي لأعمالهم على لجنة التحكيم في المرحلة النهائية التي سيعلن فيها اختيار الشعار الفائز.

وتأتي المسابقة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م، وفي سياق جهود وزارة الثقافة لإطلاق أعمال مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي «دار القلم» وتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في إبراز فن الخط العربي وتوفير بيئة تعليمية ثقافية متوائمة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية التي تعزز التبادل الثقافي الدولي وتقدم الدعم للمتخصصين والموهوبين في الخط العربي.