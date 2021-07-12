3 محظورات لا يسمح بها في طواف القدوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الجهات المعنية 3 محظورات لا يسمح بها للحجاج في مرحلة طواف القدوم، تمثلت في اصطحاب الأمتعة عند الدخول إلى المسجد الحرام لأداء الطواف، إضافة إلى منع الحجاج من الانتظار في المسجد الحرام لأداء الصلوات، وأخيرا عدم السماح بالحجز في الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام والتوجه منها مباشرة لطواف القدوم، وذلك بحسب معلومات للصحيفة.

من جهة أخرى سيقتصر وصول الحجاج إلى الحرم المكي الشريف بالحافلات التابعة للنقابة العامة للسيارات القادمة من مراكز الاستقبال، وذلك بمجرد اكتمال العدد المحدد للحافلة (20 حاجا) ويتم إنزالهم في الأبواب المخصصة بالمسجد الحرام، في حين لن تسمح وزارة الحج والعمرة لأي حاج بالدخول إلى الحرم إلا لمن يقدم عبر مراكز الاستقبال، وحددت الوزارة لكل فوج وقتا مخصصا لطواف القدوم، وأي تأخير سيؤثر على الأفواج التالية.

من ناحية أخرى خصصت الوزارة لكل مركز استقبال على أطراف مكة مسار نقل خاصا يؤدي لمركز إنزال محدد عند الحرم المكي (الشبيكة، أجياد، باب الملك عبدالعزيز)، وبالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سيتم توفير (كراسي متحركة) لكبار السن والعجزة والمرضى مع موظفين مخصصين للمساعدة وإيصال الحجاج إلى المسجد الحرام.

وفيما يتعلق بأمتعة الحجاج، سيتم تسلمها من ضيوف الرحمن في مراكز الاستقبال، ومن ثم نقلها مع مرافق للشركة من خلال الحافلات المخصصة إلى مقر الحجاج في مشعر منى.

محظورات لا يسمح بها للحجاج في طواف القدوم:

