أمير مكة يشهد إصدار أول بطاقة حج ذكية لموسم 1442

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، بحضور نائبه بدر بن سلطان، إصدار أول بطاقة حج ذكية لموسم حج هذا العام 1442هــ.

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية للمشاعر المقدسة أمس للوقوف على جاهزية المرافق لاستقبال ضيوف الرحمن، في وقت سوف يتم فيه للمرة الأولى تسخير التقنية لخدمة الحجيج طيلة رحلتهم الإيمانية.

وفي بداية الجولة دشن أمير المنطقة بحضور سمو نائبه، مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي الذي أشرفت على تنفيذه هيئة تطوير المنطقة.

وافتتح الفيصل مشروع مركز الترحيب والاستقبال بالزايدي بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ويهدف إلى تسهيل حركة نقل الحجاج من وإلى مكة المكرمة وتقليص وقت انتظار الحافلات التي تقلهم، إضافة إلى تحسين الصورة البصرية لنقاط الفرز، ويحوي المركز مواقف تتسع لـ 8 آلاف مركبة وبوابات دخول وخروج، ويضم أيضا منطقة فرز للسيارات ومرافق عامة ومكاتب للجهات ذات العلاقة، ويقدم المركز خدمات الضيافة ونقل الأمتعة للمشاعر المقدسة وتفويج الحجاج أصحاب الأعذار الشرعية إلى الحرم لأداء طواف القدوم أو لمشعر منى، كما يقدم خدمات إصدار بطاقة الحج الذكية وقراءة تصاريح الحج آليا بواسطة أجهزة قارئة.

وشهد أمير المنطقة في مركز الاستقبال والترحيب إصدار أول بطاقة ذكية للحج، واستمع إلى شرح من نائب وزير الحج والعمرة عن خصائصها، إذ ترتبط بكافة الخدمات المقدمة للحاج، مثل دخول المخيمات واستخدام وسائل النقل والدخول للفنادق، وتستخدم البطاقة في عمليات الدفع عبر نقاط البيع وأجهزة الصراف، كما تسهم في إرشاد الحجاج التائهين، والتحكم بالدخول للمخيمات وتوقيت التفويج والتنقل.

عقب ذلك انتقل إلى المشاعر المقدسة، وتفقد جاهزية المواقع في مشعري عرفات ومنى، حيث زار أنموذجا للمخيمات واستمع إلى شرح عن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، كما اطلع على الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يجري في مقرات السكن فرز بصري وحراري عند الدخول للسكن والذي لن يزيد العدد في كل موقع عن 4 أشخاص، إضافة إلى تكثيف أعمال التعقيم للمواقع وتوزيع الكمامات والمعقمات على الحجيج، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الكفيلة بمنع التكدس داخل الغرف وتطبيق آلية المرشد الصحي (القائد الصحي) طيلة فترة تواجد الحاج في المشاعر وخلال تنقلاته، لضمان تطبيق السلوكيات والإجراءات الوقائية بهدف المحافظة على سلامة القادمين لأداء فريضة الحج.

وفي جانب الإعاشة سوف يتم توفير وجبات مسبقة التحضير لكل حاج في غرفته دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام، وفي هذا الصدد جهزت أكثر من مليون وجبة لموسم حج هذا العام، وروعي في تحضيرها أعلى درجات الجودة والسلامة وتطبيق المعايير المعتمدة، وتنتج وفقا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء وتراعي في ذات الوقت الاحتياج الغذائي للحجاج.

واطلع أمير المنطقة على آلية النقل، حيث جهزت 3000 حافلة لنقل ضيوف الرحمن، وستنقل كل حافلة 20 حاجا تطبيقا للتباعد الجسدي والإجراءات الاحترازية، وسوف توزع الحافلات على أربعة مسارات وفق ألوان محددة هي الأحمر، الأخضر، الأصفر، والأزرق، ويرتبط كل مسار بموقع سكن الحاج، وفي جانب التفويج وإدارة الحشود سوف يتم ذلك باستخدام برنامج ذكي صمم خصيصا لهذا الغرض.

مركز الضبط الأمني بالشميسي:







1.6 مليون م2 مساحته.



مدعم بأنظمة ذكية على مسارات الفرز والتفتيش.



بوابة رقمية موحدة لتسهيل الحركة المرورية.



يقلص مدة انتظار القادمين لمكة في المواسم وأوقات الذروة من 45 دقيقة إلى 7 دقائق.



زيادة مسارات عبور المركبات من 6 إلى 16 مسارا، منها مسارات خاصة للحافلات ومركبات النقل والشاحنات، وأخرى للطوارئ



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