تخصيص 7 مواقع لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت أمانة محافظة جدة 7 مواقع لبيع الأنعام عن طريق السيارات المتنقلة خلال موسم الحج، تخفيفا على السكان ووفقا للآلية المنظمة لهذا العمل.

وأكدت الأمانة أن نقاط البيع ستكون موزعة في أنحاء المحافظة، كما روعي في تلك المواقع عدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان المدينة، وكذلك تنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي.

وبينت أن المواقع التي يسمح بالبيع من خلالها في السيارات المتنقلة تشمل نطاق: (بلدية الجنوب بحي الأجاويد شمال بندة - بلدية البلد جوار مسلخ السبيل ك2 - بلدية أم السلم حي المتنزهات جوار قاعة النهدي - بلدية أبرق الرغامة شارع أبوعمر الأوزاعي بحي النخيل جوار المسلخ - بلدية بريمان شارع الحسن السوهاجي - بلدية طيبة بجوار الممشى - بلدية ذهبان جوار بلدية ذهبان).

وطالبت المواطنين والمقيمين بالتعاون والالتزام بتلك المواقع وعدم الشراء من البائعين الجائلين في غير المواقع المعتمدة، ضمانا لصحة الأنعام المباعة لهم، مؤكدة أنه سيجري تطبيق الأنظمة والتعليمات على ممارسي نشاط بيع الأنعام بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

يذكر أن مواقع ذبح الأنعام ستكون من خلال المسالخ النظامية وهي: ( مسلخ جدة الرئيسي حي النخيل شرق الخط السريع - مسلخ سوق الأنعام المركزي داخل السوق في الخمرة - مسلخ السبيل بجوار سوق الاتحاد ك2)، بالإضافة لإتاحة الذبح الموقت خلال أيام عيد الأضحى المبارك في المطابخ المرخصة، وذلك بعد الحصول على التصريح الموقت عبر بوابة الخدمات الرقمية.

المواقع التي يسمح بالبيع من خلالها تشمل نطاق:

