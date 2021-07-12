شكرا لقرائتكم خبر سلطان عمان يغادر المملكة.. وولي العهد في وداعه بمطار خليج نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر سلطان عمان هيثم بن طارق نيوم أمس، بعد زيارة للمملكة استمرت يومين، حيث كان في وداعه لدى مغادرته مطار خليج نيوم، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان

كما كان في وداعه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود - الوزير المرافق- وسفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل آل سعيد.

وكان ولي العهد صحب سلطان عمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته. كما اطلع سلطان عمان خلال جولته بالمعرض بحضور الأمراء والمسؤولين، على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.