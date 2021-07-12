سلطان عمان يغادر المملكة.. وولي العهد في وداعه بمطار خليج نيوم

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كما كان في وداعه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود - الوزير المرافق- وسفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل آل سعيد.
وكان ولي العهد صحب سلطان عمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته. كما اطلع سلطان عمان خلال جولته بالمعرض بحضور الأمراء والمسؤولين، على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.
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