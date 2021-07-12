، أمانة جازان تطلق مبادرة "نجتمع بامتثال" بمشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بالإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بأمانة منطقة جازان، حملة "نجتمع بامتثال" كأول منطقة تنفذ هذه المبادرة على مستوى المملكة، وذلك بمشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة.
وأوضح أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، أنه تم إطلاق الحملة بالمنطقة بناء على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، من خلال تشكيل بشري لشعار المبادرة يتكون من ٢٥٠ متطوعاً ومتطوعة من أبناء المنطقة، وذلك في المسرح المفتوح بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، وتحت إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة.
وذكر أن الحملة تهدف إلى تعزيز قيم الامتثال، وزيادة الوعي بالتجمعات العائلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك للعام الحالي ١٤٤٢هـ، وبين مرتادي المجمعات التجارية والحدائق العامة والشواطئ والواجهات البحرية بأهمية الامتثال والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والمحافظة على لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم وغسل اليدين بشكل مستمر، والتزام المحلات التجارية وأسواق النفع العام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من قياس درجة الحرارة وتوفير المعقمات ووضع الملصقات الأرضية لتوضيح مسافات التباعد الجسدي؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأشار بأن المبادرة تضمنت الكثير من المستهدفات والرسائل التوعوية، لافتاً بأنها تستمر لمدة سبعة أيام للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في مدينة جيزان، وفي عموم محافظات ومراكز وقرى المنطقة.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 08:57 PM
كأول منطقة تنفذها على مستوى المملكةأمانة جازان تطلق مبادرة "نجتمع بامتثال" بمشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بالإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بأمانة منطقة جازان، حملة "نجتمع بامتثال" كأول منطقة تنفذ هذه المبادرة على مستوى المملكة، وذلك بمشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة.
وأوضح أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، أنه تم إطلاق الحملة بالمنطقة بناء على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، من خلال تشكيل بشري لشعار المبادرة يتكون من ٢٥٠ متطوعاً ومتطوعة من أبناء المنطقة، وذلك في المسرح المفتوح بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، وتحت إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة.
وذكر أن الحملة تهدف إلى تعزيز قيم الامتثال، وزيادة الوعي بالتجمعات العائلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك للعام الحالي ١٤٤٢هـ، وبين مرتادي المجمعات التجارية والحدائق العامة والشواطئ والواجهات البحرية بأهمية الامتثال والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والمحافظة على لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم وغسل اليدين بشكل مستمر، والتزام المحلات التجارية وأسواق النفع العام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من قياس درجة الحرارة وتوفير المعقمات ووضع الملصقات الأرضية لتوضيح مسافات التباعد الجسدي؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأشار بأن المبادرة تضمنت الكثير من المستهدفات والرسائل التوعوية، لافتاً بأنها تستمر لمدة سبعة أيام للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في مدينة جيزان، وفي عموم محافظات ومراكز وقرى المنطقة.
، أمانة جازان تطلق مبادرة "نجتمع بامتثال" بمشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جازان تطلق مبادرة "نجتمع بامتثال" بمشاركة 250 متطوعاً ومتطوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.