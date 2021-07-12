، النمسا تجهز الاتفاق للموسم الرياضي الجديد.. و(الثلاثي) في طريقه للمعسكر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقرر أن يصل غداً الثلاثاء لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في النمسا اللاعبان الدوليان السعوديان (محمد الكويكبي، حامد الغامدي) إلى جانب الحارس عبد الله البحري، على أن يتوافد بقية الدوليين الأجانب وهم: (الحارس الجزائري رايس مبولحي، والمهاجم المغربي وليدأزارو، ولاعب الوسط التونسي نعيم سليتي، والمدافع الإستوني كارول ميتس) مع نهاية الأسبوع الجاري.

ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته صباح اليوم الاثنين بمعسكره الإعدادي في النمسا بمدينة باد تاتسمندورف تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

واشتمل المران بعد الإحماء على التمارين اللياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.