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قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إنه قرر منح الاتحاد الأهلي المستضيف لنهائي نسخة دوري الأبطال 2021 الحالية، ونهائي نسخة 2022 المقبلة من دوري أبطال آسيا 350 ألف دولار ( 1.3 مليون ريال) و175 ألف دولار (626.5 ألف ريال) لاستضافة النسخة الواحدة.
ويحصل الاتحاد المستضيف وفقاً لـ"الاقتصادية" على 75 ألف دولار من الاتحاد الآسيوي للإقامة، و 50 ألف دولار للنقل، و50 ألف دولار للخدمات الطبية.
يذكر أن الاتحاد الآسيوي حدد موعد نهائي النسخة الحالية في الـ23 من (نوفمبر) المقبل ويقام في الشرق، فيما يقام نهائي النسخة المقبلة في الـ22 من (أكتوبر) عام 2022.
ويستضيف النصر في دور الـ16 نظيره تراكتور يوم 13 من (سبتمبر) المقبل، فيما يلاقي الهلال مضيفه استقلال طهران في اليوم التالي.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 07:51 PM
النصر يواجه تراكتور.. والهلال يلاقي استقلال طهرانالاتحاد الآسيوي يمنح مستضيف نهائي دوري الأبطال 1.3 مليون
قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إنه قرر منح الاتحاد الأهلي المستضيف لنهائي نسخة دوري الأبطال 2021 الحالية، ونهائي نسخة 2022 المقبلة من دوري أبطال آسيا 350 ألف دولار ( 1.3 مليون ريال) و175 ألف دولار (626.5 ألف ريال) لاستضافة النسخة الواحدة.
ويحصل الاتحاد المستضيف وفقاً لـ"الاقتصادية" على 75 ألف دولار من الاتحاد الآسيوي للإقامة، و 50 ألف دولار للنقل، و50 ألف دولار للخدمات الطبية.
يذكر أن الاتحاد الآسيوي حدد موعد نهائي النسخة الحالية في الـ23 من (نوفمبر) المقبل ويقام في الشرق، فيما يقام نهائي النسخة المقبلة في الـ22 من (أكتوبر) عام 2022.
ويستضيف النصر في دور الـ16 نظيره تراكتور يوم 13 من (سبتمبر) المقبل، فيما يلاقي الهلال مضيفه استقلال طهران في اليوم التالي.
، الاتحاد الآسيوي يمنح مستضيف نهائي دوري الأبطال 1.3 مليون ،
المصدر : الخليج 365
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