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أنهى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، معاناة مقيم حضر للطوارئ يعاني من ألم حاد بالجبهة والرأس.
وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تم استدعاء جراحة الوجه والفكين، وتمت مباشرة الحالة وتنويم المريض (إنقاذ حياة).
وخضع المريض بقسم الجراحة لعلاج مكثف، وجرى نقل وحدات دم للمريض، حيث تم تشخيص الحالة بالتهاب في الأضراس العلوية أدت إلى التهاب حاد بمنطقة الجبهة والرأس.
وبعد خضوع المريض للعلاج المكثف، أوضحت الأشعة المقطعية انتشار الصديد بمنطقة الرأس كاملاً، حيث تم التدخل جراحياً بعمل تصريف لخراج بالفك العلوي ومنطقة الرأس عن طريق فتح فتحات بفروة الرأس وإزالة الأنسجة التالفة، وتركيب أنابيب للغسيل اليومي لمدة ثلاثة أسابيع، وتماثل المريض للشفاء، وغادر المستشفى بعد تكلل العملية بالنجاح.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 07:27 PM
بعد التهاب في الأضراس العلوية أدى إلى التهاب حاد وانتشار للصديدمكة.. معاناة مقيم من ألم حاد بالجبهة والرأس لأكثر من شهرين تنتهي بتدخل جراحي
أنهى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، معاناة مقيم حضر للطوارئ يعاني من ألم حاد بالجبهة والرأس.
وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تم استدعاء جراحة الوجه والفكين، وتمت مباشرة الحالة وتنويم المريض (إنقاذ حياة).
وخضع المريض بقسم الجراحة لعلاج مكثف، وجرى نقل وحدات دم للمريض، حيث تم تشخيص الحالة بالتهاب في الأضراس العلوية أدت إلى التهاب حاد بمنطقة الجبهة والرأس.
وبعد خضوع المريض للعلاج المكثف، أوضحت الأشعة المقطعية انتشار الصديد بمنطقة الرأس كاملاً، حيث تم التدخل جراحياً بعمل تصريف لخراج بالفك العلوي ومنطقة الرأس عن طريق فتح فتحات بفروة الرأس وإزالة الأنسجة التالفة، وتركيب أنابيب للغسيل اليومي لمدة ثلاثة أسابيع، وتماثل المريض للشفاء، وغادر المستشفى بعد تكلل العملية بالنجاح.
، مكة.. معاناة مقيم من ألم حاد بالجبهة والرأس لأكثر من شهرين تنتهي بتدخل جراحي ،
المصدر : الخليج 365
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