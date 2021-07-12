شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الشيخ عبدالمحسن العبيكان يوضح حكم لبس الإحرام بتقنية النانو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبدالمحسن العبيكان حكم لبس الإحرام بتقنية النانو من الفضة خلال أداء مناسك الحج.

وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجال والنساء أن يأكلوا أو يشربوا من آنية الفضة أو الذهب، كما حرم على الرجل لبس الذهب إلا ما يكون يسيرا.

وأكد جواز لبس الإحرام، مستشهدًا على صحة ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "أما الفضة فألعبوا بها لعبا" ، مؤكدًا أن النبي لم يُحرم على الرجال ارتداء ما فيه شيء من الفضة.