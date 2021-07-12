شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشاري : أتوقع وصولنا إلى المناعة المجتمعية قريبًا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

توقع استشاري أمراض معدية، وائل باجهموم، وصول المملكة إلى المناعة المجتمعية قريبًا، مشيدًا بتقديم أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحي كورونا في المملكة.

وأكد أن هناك تسابق في دول العالم على أخذ اللقاح، الأمر الذي يؤخر وصولها إلى بعض الدول أحيانا، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن الوصول إلى المناعة المجتمعية يتطلب تطعيم ما يقارب من 70 إلى 80%، مؤكدًا أن استمرار وزارة الصحة في نفس وتير التطعيم ستساهم في تحقيق هذه المناعة، وقد تصل إليها بالفعل في غضون شهرين أو شهور بسيطة.

ونبه بوجود دراسة بريطانية أكدت أن بعض التحورات في الفيروسات قد تضر الفيروس نفسه وتقضي عليه، لافتا إلى أن اللقاحات المتوفر حاليًا فعالة، ولها نسبة جيدة في مكافحة الفيروس وتحوراته، داعيًا الجميع إلى المبادرة بأخذه حفاظًا على سلامتهم.