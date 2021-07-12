شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 112 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن ضبط 112 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت أنه تم ضبط 50 مخالفة لرعيهم 6080 رأسًا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، و61 مخالفًا بحوزتهم 27 م3 من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأشارت إلى ضبط مخالفا لقيامه بنقل الرمال وتجريف التربة بمنطقة تبوك، موضحة أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.