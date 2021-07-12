وزارة «الموارد البشرية»: يحق للمستقيل المطالبة بمستحقاته عبر «التسوية الودية»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، أحقية المستقيل في إقامة دعوى عبر خدمة «التسوية الودية» للحصول على مستحقاته حال عدم استلامها.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: «استقلت في 17 مايو الماضي وحتى الآن لم أتسلم مستحقاتي».

وقالت الوزارة، إن المستفيد يمكنه تقديم دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية عبر الرابط

وكانت الوزارة أكدت، عبر بوابة الثقافة العمالية بموقعها الإلكتروني الرسمي، أنه من بين الشكاوى التي يحق للموظف أو العامل التقدم بها: «سوء المعاملة أو مخالفة أحد شروط العقد وعدم وجود سكن للموظف»، وفي حالة عدم نص عقد العمل عليه أو لم تكن المنشأة من ضمن شركات تأجير العمالة فإنها لا تلزم به كونه أحد البدلات المتفق عليها.