اخبار السعوديه

طبيب استشاري: السعودية تقترب من تحقيق المناعة المجتمعية ضد كورونا

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الطب الوقائي الدكتور علي الحداد، إن تحصين 50% من سكان المملكة بالجرعة الأولى للقاح دليل على الاقتراب من تحقيق المناعة المجتمعية.

وأضاف «الحداد» بمداخلة لـ«الإخبارية»، أن المناعة المجتمعية تعني، وفق علم الطب الوقائي، تلقي عدد كافٍ من الناس اللقاح وتتكون لديهم مناعة وأجسام مضادة تقيهم من مخاطر العدوى ومضاعفاتها، متابعا: «أننا نسير في الاتجاه الصحيحة من قبل لجان وزارة الصحة». 

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إعطاء 20 مليون جرعة (20,000,000) من لقاحات (كوفيد-19) في عموم مناطق .

وبينت الوزارة أنه تم إعطاء الـ20 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كل مناطق السعودية.

وأضافت، أن مدينة الرياض تتصدر حالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 179 حالة شفاء، من إجمالي 1523 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضا

وزارة الصحة: إعطاء 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا عبر 587 مركز تطعيم

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا