طبيب استشاري: السعودية تقترب من تحقيق المناعة المجتمعية ضد كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الطب الوقائي الدكتور علي الحداد، إن تحصين 50% من سكان المملكة بالجرعة الأولى للقاح كورونا دليل على الاقتراب من تحقيق المناعة المجتمعية.

وأضاف «الحداد» بمداخلة لـ«الإخبارية»، أن المناعة المجتمعية تعني، وفق علم الطب الوقائي، تلقي عدد كافٍ من الناس اللقاح وتتكون لديهم مناعة وأجسام مضادة تقيهم من مخاطر العدوى ومضاعفاتها، متابعا: «أننا نسير في الاتجاه الصحيحة من قبل لجان وزارة الصحة».

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إعطاء 20 مليون جرعة (20,000,000) من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم مناطق السعودية.

وبينت الوزارة أنه تم إعطاء الـ20 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كل مناطق السعودية.

وأضافت، أن مدينة الرياض تتصدر حالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 179 حالة شفاء، من إجمالي 1523 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

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