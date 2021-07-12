«المرور» ينبه قائدي السيارات لأضرار المبالغة في استعمال «منبهات المركبات»

الرياض - محمد عبدالله - حذر المرور السعودي، اليوم الاثنين، من استعمال منبّه المركبة لغير الحاجة.

وقال «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن استعمال منبه المركبات دون حاجة يتسبب بإزعاج الآخرين، ويربك قائدي المركبات.

وينص نظام المرور على أن «كل قائد مركبة عليه أن يراعي في سيره على الطريق العام اتخاذ أقصى درجات اليقظة والاحتياط وأنْ يترك بينه وبين المركبة، التي أمامه مسافة كافية لإيقاف مركبته في الأحوال التي تتوقف فيها المركبة فجأة، والإعلان عن رغبته في الإبطاء في السير أو تهدئة سرعته قبلها بوقتٍ كافٍ، سواء باستعمال الإشارات أو نور الفرامل الخلفي وألَّا يستعمل المكابح فجأةً، إلا إذا كان ذلك ضروريًّا لأغراض السلامة.

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