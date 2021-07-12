وفاة الدكتور ناصر البراق بعد صراع مع المرض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى أستاذ الصحافة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والملحق الثقافي السعودي السابق في المغرب والسودان الدكتور ناصر البراق بعد صراع طويل مع المرض.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وجه بعلاج الدكتور ناصر البراق في بريطانيا قبل أسبوعين.

من هو ناصر البراق ؟

يذكر أن ناصر البراق هو عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وشغل في السابق العديد من المناصب من بينها الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية في كل من المغرب والسودان.

وقد تعرض البراق لوعكة صحية أدخل على إثرها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، قبل أن يوجه ولي العهد بعلاجه في بريطانيا.

وخدم البراق وطنه في العديد من المناصب التي تقلدها، إذ شهدت الثقافة السعودية إبان عمله في المغرب والسودان حضورًا لافتًا ومميزًا، كما عمل صحفيًا سياسيًا وثقافيًا في صحيفة الحياة اللندنية، وعضوًا في عدد من اللجان الإعلامية والثقافية.

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