الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

ضبط 112 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 112 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

رعي أغنام وحطب:

وأوضحت الداخلية عبر تويتر، أنه تم ضبط 50 مخالفًا لرعيهم 6080 رأسًا من الإبل والأغنام في مواقع مختلفة، كما تم ضبط 61 مخالفًا بحوزتهم 27 م3 من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية.

حملة الداخلية:

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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