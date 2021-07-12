إغلاق 5 محلات مخالفة للإجراءات الاحترازية في رجال ألمع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- رجال ألمع

أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع 5 محلات مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال جولاتها الرقابية على المنشآت للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، إلى جانب تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.

متابعة مستمرة:

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع، أن هذه الجولات تأتي بمتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مبينًا أن البلدية قامت بعدد 32 جولة خلال أسبوع أسفرت عن إغلاق محلين مخالفين للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا إضافة إلى إغلاق 3 محلات مخالفة للاشتراطات الصحية.

الدعوة للإبلاغ:

كما دعا آل مصمع الجميع إلى التعاون مع البلدية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت المخالفة من خلال مركز 940 لمعالجتها.

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