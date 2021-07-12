4 متحورات مثيرة للاهتمام سجلت عام 2020

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف مجلس الصحة الخليجي، أن هناك 4 متحورات مثيرة للاهتمام بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، لكنها ليست قلقة وهي إبسيلون، لامبدا، لوتا، إيتا، إذ سجلت في عام 2020، وأن اللقاح فعال ضدها.

خداع جهاز المناعة:

وفي السياق، قال استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن لـ”متابعات الخليج 365” إنه بشكل عام فإن الفيروسات تشهد متحورات بشكل دائم من خلال تغيرات عشوائية في التركيبة الوراثية، والتي تمنح الفيروس القدرة على خداع جهاز المناعة والتسلل إلى الخلايا، وذلك بناءً على أن أسلحة جهاز المناعة، المكونة من أجسام مضادة وخلايا متخصصة، تعتمد على التعرف على البصمة الوراثية للفيروس، ومن ثم مهاجمته والقضاء عليه، وهي الفكرة التي تبنى عليها اللقاحات، من خلال تعريف الجسم بالبصمة الوراثية للفيروس، حتى تستعد الخلايا والأجسام المضادة، عند محاولة الفيروس غزو الجسم، ولكن إذا ما تغيرت هذه البصمة الوراثية، بسبب طفرات في الجينات، فإن جهاز المناعة في ذلك الوقت يرتبك وتفقد أسلحته فعاليتَها.

وأضاف أن التطعيم يحمي الفرد من التعرض للفيروس ولتعزيز المناعة الجسدية، وقد نلاحظ ذلك الآن في تطعيمات كورونا، إذ تتجاوز الوقاية الفردية إلى وقاية المجتمع والبشرية عمومًا، لذا فإن جميع الجهود منصبة نحو تحصين المجتمع وإقناع الأفراد المترددين بأهمية أخذ اللقاح، وخصوصًا إذا أدركنا أننا أمام جائحة خطيرة وفيروس تسبب في وفاة أربعة ملايين فرد في كل أنحاء العالم.

ارتفاع مستوى المناعة:

وتابع الحسن أن المجتمعات التي يرتفع فيها مستوى المناعة، تقل فيه مخاطر إصابة الأشخاص، وبشكل عام فإن التطعيمات تظل آمنة لمواجهة الفيروسات والبكتيريا، كما أن اللقاحات تخضع لسلسلة من الاختبارات قبل إفساحه، كما يمر بعدة مراحل من التجارب السريرية، ويعاد تقييمه بانتظام بمجرد بدء استخدامه.



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