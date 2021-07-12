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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10698 نقطة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10698 نقطة

بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 245 مليون سهم

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 10.20 نقاط ليقفل عند مستوى 10698.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

380 ألف صفقة: 

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 245 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عطاء، وأمانة للتأمين، وبوبا للتأمين، وبحر العرب، والخليجية العامة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، والسعودي الفرنسي، وعذيب للاتصلات، وجبسكو، والغاز فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.65% و 4%.

الأسهم الأكثر نشاطًا: 

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، والتصنيع ، وكيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وبحر العرب، وكيمانول، وملاذ للتأمين ، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 543.71 نقطة ليقفل عند مستوى 23498.90 نقطة، وبتداولات بلغت 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 383 ألف سهم تقاسمتها 767 صفقة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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