أبو زاهرة: تعامد الشمس على الكعبة دلالة على كروية الأرض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

تشهد سماء مكة المكرمة يوم الخميس الخامس من ذي الحجة 1442 الموافق 15 يوليو 2021 التعامد الثاني للشمس والأخير هذه السنة على الكعبة المشرفة، إذ يحدث التعامد الثاني وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، حيث ستكون الشمس على ارتفاع حوالي 90 درجة عند الساعة 12:27 ظهرًا بالتوقيت المحلي، مع عودة الشمس “ظاهريًا” قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبًا إلى خط الاستواء، وستتوسط خط الزوال وتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة التي سيختفي ظلها تمامًا.

مرتان في السنة:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة بسبب ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى انتقال الشمس “ظاهريًا” بين مداري السرطان شمالًا والجدي جنوبًا مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة، لذلك فان كل المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا أو جنوبًا، ترصد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان.

دلالة على كروية الأرض:

وقال إن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية، وذلك باستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة، وهي تدل على كروية كوكبنا، إضافة لذلك تستخدم هذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة خاصة في المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول العربية والإسلامية وكافة المناطق التي تكون فيها الشمس فوق الأفق، فمن خلال استخدام قطعة من أي نوع مثبته بشكل عمودي وبمراقبة ظلها لحظة التعامد، فإن الاتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة.

يتكرر في مايو 2022:

وخلص أبو زاهرة إلى القول إن تعامد الشمس الأول حدث هذه السنة 2020 في شهر مايو الماضي أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان، وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو العام المقبل 2022.

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