- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تمكّنت الجهات المعنية بمحافظة ينبع من تطبيق الغرامة على 515 مخالفاً؛ وذلك بسبب عدم لبس الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
وقالت محافظة ينبع عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إنه خلال الثلاثة أيام الماضية طبقت الجهات الأمنية في ينبع غرامة على 444 مخالفاً؛ وذلك بسبب عدم لبس الكمامة و71 مخالفة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
يُذكر أن الجهات المعنية في المحافظة ممثلة بشرطة المحافظة والبلدية والتجارة والقطاع الصحي تواصل جولاتهم الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية، وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للبروتوكولات الصحية المعلنة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442 06:45 PM
ضمن جولات لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازيةينبع.. تطبيق الغرامة على 515 مخالفاً بسبب عدم لبس الكمامة والتباعد
تمكّنت الجهات المعنية بمحافظة ينبع من تطبيق الغرامة على 515 مخالفاً؛ وذلك بسبب عدم لبس الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
وقالت محافظة ينبع عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إنه خلال الثلاثة أيام الماضية طبقت الجهات الأمنية في ينبع غرامة على 444 مخالفاً؛ وذلك بسبب عدم لبس الكمامة و71 مخالفة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي.
يُذكر أن الجهات المعنية في المحافظة ممثلة بشرطة المحافظة والبلدية والتجارة والقطاع الصحي تواصل جولاتهم الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية، وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للبروتوكولات الصحية المعلنة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
، ينبع.. تطبيق الغرامة على 515 مخالفاً بسبب عدم لبس الكمامة والتباعد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ينبع.. تطبيق الغرامة على 515 مخالفاً بسبب عدم لبس الكمامة والتباعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.