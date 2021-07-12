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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 757690 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 740546 حالة شفاء بعد تسجيل 497 حالة إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 9843 حالة.
الأردن تسجل 767 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-12
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 757690 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 740546 حالة شفاء بعد تسجيل 497 حالة إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 9843 حالة.
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
05:30 PM
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 757690 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 740546 حالة شفاء بعد تسجيل 497 حالة إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 9843 حالة.
، الأردن تسجل 767 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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