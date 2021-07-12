شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الدكتور ناصر البراق بعد معاناة طويلة مع المرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توفي الأكاديمي والإعلامي الدكتور ناصر نافع البراق الملحق الثقافي السابق في سفارتي المملكة في المغرب والسودان، اليوم، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله-، أصدر توجيها بالتكفل بعلاج الملحق الثقافي السابق في سفارة المملكة بالمغرب والسودان الدكتور ناصر البراق في بريطانيا.

يذكر أن ابنه نواف البراق رفع الشكر والتقدير لولي العهد على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من قادة هذا الوطن.

ومن الجدير بالذكر أن ناصر البراق عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال تعرض لوعكة صحية أدخل على إثرها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.