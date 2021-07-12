شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. تصدع وانهيار أجزاء من منزل مواطن بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

اضطرت عائلة في الدمام إلى ترك منزلها الجديد عقب سقوط جزءًا من السقف، وذلك خوفا على حياتهم، بعدما اكتشفوا أن المنزل الذي قاموا بشرائه تم بنائه من مواد بناء مغشوشة مما تسببت في تصدع وانهيار أجزاء به وتسرب مياه الأمطار عبر جدرانه.

وذكر صاحب المنزل، عبدالله المجبل، أن تواصل مع البائع لكنه لم يستجيب، كما لم يلتزم بما نص عليه العقد من ضمان لمدة عام ونصف على أعمال السباكة والكهرباء، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وذكرت زوجة المواطن "ندى الأصيل" أنهم عاشوا لحظات صعبة بعدما انهار جزء من السقف، مضيفة أن بعض من أفراد عائلتها تنام والآخر يظل مستيقظا خوفا من أن ينهار السقف عليهم في أي لحظة.

الجدير بالذكر أن الدفاع المدني ومسؤولي بلدية المنطقة سيباشرون حالة المنزل المنهار لتقييم الأضرار التي وقعت.