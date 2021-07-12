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أخصائي يكشف عن الاختلافات بين لقاحات كورونا المعتمدة "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف أستاذ التخدير والعناية المركزة المساعد في جامعة الملك سعود للعلوم الصحة، الدكتور ناصر توفيق، عن الاختلافات الرئيسية بين اللقاحات ومقدار المناعة التي تعطيها ومدى حمايتها للإنسان من العدوى.

وقال ناصر توفيق خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، إن براءة الاختراع الموجودة للقاح كانت من ضمن الأشياء الأساسية التي تعمل بها في المختبرات.

وأشار إلى وجود اختلافات بين لقاحات كورونا، موضحا أن الفرق بينهم يكمن في كمية تحفيز الجسم لطبع برمجة داخلية من أجل محاربة الفيروس في حالة دخوله.

وكانت شركة "فايزر" طلبت ترخيص لجرعة ثالثة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد لتعزيز فعاليته ضد المتحورات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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