شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل 1244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن وزارة الصحة أوضحت في تصريحات سابقة، أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى ذلك الوقت، في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية والتعامل مع الجائحة.