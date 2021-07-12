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وكيل "الصحة": كثرة إصابات كورونا ينتج عنها متحورات تصيب المحصنين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، إن اللقاحات تحتاج إلى وقت وتغطية عالية لتقطع سلاسل العدوى في المجتمع.

وأوضح عبدالله عسيري أن التراخي في الاحترازات خاصة التباعد والكمام يؤدي إلى انتشار الإصابات في غير المحصنين، مبينا أن كثرة الإصابات ينتج عنها متحورات تصيب المحصنين أيضاً. وتابع:"السير معاً في اللقاحات والاحترازات حتى الخلاص".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل 1244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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