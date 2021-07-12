شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمير مكة يدشن أول بطاقة حج ذكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بطاقة ومنصة شعائر الذكية، ومركز استقبال وخدمة ضيوف الرحمن بالزايدي.

جاء ذلك لدى زيارة سموه التفقدية للمشاعر المقدسة اليوم للوقوف على جاهزية المرافق الستقبال ضيوف الرحمن، في وقٍت سوف يتم فيه لأول مرة تسخير التقنية لخدمة الحجيج طيلة رحلتهم الإيمانية.

كان في استقباله نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من مسؤولي الوزارة.