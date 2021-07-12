وزارة الداخلية: تنفيذ القصاص في فيصل القحطاني قاتل فارس الحمامي بعسير

الرياض - محمد عبدالله - نفذت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بمدينة أبها، بمنطقة عسير، بعدما أقدم، فيصل بن يحيى بن سعيد القحطاني (سعودي الجنسية)، على قتل فارس بن علي بن سعيد الحمامي (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وكانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على الجاني (فيصل القحطاني)، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً.

وتم تأييد الحكم ضد الجاني (فيصل القحطاني)، من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني (فيصل القحطاني) اليوم الاثنين، بمنطقة عسير، وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم.

وحذرت وزارة الداخلية في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.